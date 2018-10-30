Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 47-летний неработающий, житель д. Вишневая, который задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь.
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У жительницы Борисовского района украли алюминиевые фляги
Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 47-летний неработающий, житель д. Вишневая, который задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь.
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24 октября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь по заявлению, поступившему от 58-летней минчанки, что неустановленное лицо с 19 по 22.10.2018, путем...
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