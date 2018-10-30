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У жительницы Борисовского района украли алюминиевые фляги

31.10.2018 — ЧП | Единство  
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Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 47-летний неработающий, житель д. Вишневая, который задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь.

http://www.uvd-mo.gov.by

 
 
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