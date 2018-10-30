При крушении военного вертолета в Афганистане погибли 25 человек

25 человек погибли в результате крушения утром 31 октября военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на Associated Press.

На борту вертолета находились высокопоставленные военные и местные депутаты, в том числе глава совета провинции Фарах.

По данным властей, вертолет разбился в условиях плохой погоды вскоре после вылета из горного района Анар Дара. Между тем афганские СМИ сообщают, что боевики движения «Талибан» взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что сбили вертолет.