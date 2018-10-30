|
При крушении военного вертолета в Афганистане погибли 25 человек
25 человек погибли в результате крушения утром 31 октября военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом
На борту вертолета находились высокопоставленные военные и местные депутаты, в том числе глава совета провинции Фарах.
По данным властей, вертолет разбился в условиях плохой погоды вскоре после вылета из горного района Анар Дара. Между тем афганские СМИ сообщают, что боевики движения «Талибан» взяли на себя ответственность за инцидент, заявив, что сбили вертолет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту вертолета находились высокопоставленные военные и местные депутаты.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)