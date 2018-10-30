Сотрудниками ОУР установлено, что преступление совершили А., 1997 г.р., неработающий судимый в 2016 году по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь и К., 06.12.2000 г.р., оба жители г. Борисова. Похищенное изъято.
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В Борисове мужчины украли из бытовки вещи на 2480 рублей
Сотрудниками ОУР установлено, что преступление совершили А., 1997 г.р., неработающий судимый в 2016 году по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь и К., 06.12.2000 г.р., оба жители г. Борисова. Похищенное изъято.
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29 октября 2018 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь по заявлению директора ООО, что двое неустановленных лиц, с 21:00 14 до 09:00 15 октября, разбив...
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