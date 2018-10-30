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В Витебске задержали крупную партию редкого для Беларуси психотропа

31.10.2018 17:09 — ЧП | Tut.by  
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Днем 30 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки наркотиков и психотропов из России в Беларусь витебские милиционеры задержали 24-летнего парня. По имеющейся у оперативников информации, он занимался распространением наркотиков на территории Витебска и района.


Фото: УВД Витебского исполкома

В ходе обыска у молодого человека в квартире был обнаружен особо опасный психотроп мефедрон общей массой более 850 г. Наркотики были расфасованы и готовы к продаже.

Как выяснилось, психотропы молодой человек купил в России через интернет-магазин.

Стоит отметить, что мефедрон крайне редкий наркотик для Беларуси. Что касается нынешней партии психотропа, то она стала самой крупной из задержанных с начала года.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.

 
Теги: Витебск
 
 
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Товар пришел к нам из России и был готов к реализации мелкими партиями.
 
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