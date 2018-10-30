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В Витебске задержали крупную партию редкого для Беларуси психотропа
Днем 30 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки наркотиков и психотропов из России в Беларусь витебские милиционеры
В ходе обыска у молодого человека в квартире был обнаружен особо опасный психотроп мефедрон общей массой более 850 г. Наркотики были расфасованы и готовы к продаже.
Как выяснилось, психотропы молодой человек купил в России через интернет-магазин.
Стоит отметить, что мефедрон крайне редкий наркотик для Беларуси. Что касается нынешней партии психотропа, то она стала самой крупной из задержанных с начала года.
В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.
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Товар пришел к нам из России и был готов к реализации мелкими партиями.
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