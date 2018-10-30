За убийство на Советской брестчанин получил 6,5 года колонии

Случайный конфликт в центре города завершился плачевно.



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Причем для обоих участников.



Неприятная встреча



Погожим июньским вечером Сергей Синицкий* прогуливался по центру города вместе с женой. Примерно после десяти вечера он встретил друзей. Компания решила остаться на Советской, расположившись на лавочке напротив Белтелекома. Но скоро их мирное общение нагло прервали.

Как впоследствии рассказывал правоохранителям Сергей, Антон Королько* появился словно из ниоткуда. Мужчина нагло стал что-то требовать от супруги Сергея.



«Он кричал, размахивал руками, хватал мою жену, оскорбляя её», — рассказал на суде Синицкий.



Роковой удар



Мужчина решил вмешаться. «Она сказала мне, что беременна, я должен был оградить жену от негативных переживаний». Но разговора не получилось. Довольно быстро слова закончились, и в ход пошли кулаки.



Сергей ударил Антона в голову и колено. Королько упал на газон. Синицкий еще раз ударил ногой по туловищу. «Сергей утверждал, что этот удар был последним, но в ходе следствия выяснилось, что Синицкий успел еще раз ударить лежащего Королько ногой по голове. Сам Синицкий говорил, что просто не помнит этого из-за состояния, в котором находился», — рассказала помощник прокурора Бреста Елена Шерко.



Непоправимые последствия



Сергей не стал сбегать с места происшествия и вызвал врачей. Приехавшей по вызову бригаде оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего. Фатальными стали тупая травма головы и шейного отдела спинного мозга, произошло кровоизлияние в мозг. Синицкий первую помощь потерпевшему не оказывал, так как не обладал нужными навыками.



Суд Ленинского района Бреста признал Сергея виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима.



Суд учел все обстоятельства происшествия, в том числе то, что потерпевший сам спровоцировал конфликт своим поведением и что осужденный женат, имеет работу, не судим и последний раз привлекался к административной ответственности три года назад.