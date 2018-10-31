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Ночью в Брест на ул. Московская сгорел автомобиль «Рено»
01.11.2018 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест
31.10. в 20-30 по ул. Московская произошел
В результате пожара огнем повреждена крышка багажника, бампер, лакокрасочное покрытие автомобиля.
Причина пожара устанавливается.
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31.10. в 20-30 по ул. Московская произошел пожар в легковом автомобиле «Рено Сценик», 2005 г.в., принадлежащем гр-ке 1962 г.р., работнице СП «Санта Бремор» ООО, проживающей...
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