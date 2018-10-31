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В Витебске подросток убил взрослого мужчину

01.11.2018 12:08 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске 16-летний юноша убил 35-летнего мужчину и скрылся с места преступления, сообщает СК.

Инцидент произошел вечером 27 октября возле одного из домов на улице Гагарина. Между 16-летним юношей и 35-летним мужчиной возник конфликт. Парень нанес удар ножом — и сбежал. Мужчина умер в больнице.

Подростка задержали в течение часа, при нем обнаружили нож. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел вечером 27 октября возле одного из домов на улице Гагарина.
 
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