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В Витебске подросток убил взрослого мужчину
В Витебске 16-летний юноша убил 35-летнего мужчину и скрылся с места преступления,
Инцидент произошел вечером 27 октября возле одного из домов на улице Гагарина. Между 16-летним юношей и 35-летним мужчиной возник конфликт. Парень нанес удар ножом — и сбежал. Мужчина умер в больнице.
Подростка задержали в течение часа, при нем обнаружили нож. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.
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Инцидент произошел вечером 27 октября возле одного из домов на улице Гагарина.
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