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В Брестской области после наезда поезда погиб подросток, его личность еще выясняют
Вечером 31 октября на железнодорожном перегоне «Мальковичи — Ганцевичи» под поезд попал парень. Он получил много травм и позже скончался в реанимации. Милиция еще выясняет его личность,
Инцидент произошел в темное время суток, примерно в 19.52. Под «товарняк» попал молодой человек, движение пришлось остановить на полчаса.
«По предварительным данным, молодой человек переходил пути вне пешеходного перехода, на звуковые сигналы поезда не реагировал», — рассказал Александр Марченко.
Парень получил открытую черепно-мозговую травму и переломы, а примерно в 23.00 скончался в больнице. Милиция выясняет личность погибшего, на вид ему было 15−18 лет. Проводится проверка по факту смерти.
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На вид парню было от 15 до 18 лет. На сигналы поезда он не реагировал.
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