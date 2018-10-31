В Брестской области после наезда поезда погиб подросток, его личность еще выясняют

Вечером 31 октября на железнодорожном перегоне «Мальковичи — Ганцевичи» под поезд попал парень. Он получил много травм и позже скончался в реанимации. Милиция еще выясняет его личность, сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко.

Инцидент произошел в темное время суток, примерно в 19.52. Под «товарняк» попал молодой человек, движение пришлось остановить на полчаса.

«По предварительным данным, молодой человек переходил пути вне пешеходного перехода, на звуковые сигналы поезда не реагировал», — рассказал Александр Марченко.

Парень получил открытую черепно-мозговую травму и переломы, а примерно в 23.00 скончался в больнице. Милиция выясняет личность погибшего, на вид ему было 15−18 лет. Проводится проверка по факту смерти.