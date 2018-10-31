При пожаре в частном секторе в Витебске погибли три человека. Личности пока не установлены

В Витебске 1 ноября на пожаре в частном доме на улице 5-й Клинической погибли три человека. СК устанавливает обстоятельства их гибели.





Пожар произошел в шесть часов утра 1 ноября. Когда приехали сотрудники МЧС, в доме обрушилась крыша. В нем обнаружили тела трех человек.

Как сообщает МЧС, хозяйка дома — 64-летняя пенсионерка, проживает в деревне Лучиновка Витебского района. Во время пожара она была там.

По словам соседей, с 2008 года в доме никто не жил, иногда здесь ночевал родственник хозяйки. 31 октября местные видели, что вечером возле дома находилась пьяная компания. Предположительно, это были люди без определенного места жительства.





Следователи устанавливают личности погибших и причины возгорания.

В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.



