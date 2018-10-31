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Похитили человека и склоняли к проституции

01.11.2018 — ЧП | Единство  
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         Установлено, что в один из дней ноября 2017 года 27-летние жители Крупского района Р. и К., проезжая на автомашине «Форд Фокус» по трассе М1 «Брест- Минск – граница Российской Федерации», увидев на обочине дороги ранее не знакомую им женщину, остановились и силой, против её воли, схватив за ноги и руки, перенесли и усадили в свой автомобиль. При этом К. нанес женщине два удара в область лица.

         Фигуранты вывезли женщину в лес, где удерживая в течение получаса, предлагали заниматься проституцией под их руководством. Обещали обеспечить её клиентами, квартирой для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение, а также организовать выезд в этих целях в Российскую Федерацию. Затем на этой же автомашине отвезли и высадили потерпевшую на обочине автодороги М1 вблизи д. Нача Крупского района.

         Следует отметить, что обвиняемые ранее не судимы, женаты и имели постоянное место работы.

       Органами предварительного следствия их действия квалифицированы по п.4, 6 ч.2 ст. 182 и ч. 1 ст. 171-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

         Уголовное дело находилось в производстве Борисовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

         При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил ранее примененную к Р. и К. меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

         Действующим уголовным законодательством за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях эксплуатации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества, а за вовлечение в занятие проституцией – до трёх лет лишения свободы со штрафом.  

Старший помощник прокурора

Минской области                                                           Лариса Пархимович

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Прокуратура Борисовского района изучила и направила в суд Крупского района уголовное дело в отношении двух жителей Крупского района, которые обвиняются в...
 
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