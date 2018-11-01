Микроавтобус и грузовик столкнулись в Кировском районе, погиб один из водителей

— В результате лобового столкновения в микроавтобусе оказались зажаты 52-летний водитель и 45-летняя пассажирка — супруги, жители Брестской области, — рассказала Ольга Нехороших. — Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они были деблокированы.

Спасти мужчину не удалось. Женщина с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Кировского РОВД.

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