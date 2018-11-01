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Микроавтобус и грузовик столкнулись в Кировском районе, погиб один из водителей

02.11.2018 — ЧП | Кировец  
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Микроавтобус и грузовик столкнулись в Кировском районе, погиб один из водителей

Микроавтобус «Мерседес Спринтер» и грузовик «Мерседес-Актро»столкнулись в Кировском районе 1 ноября.Как сообщил старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного УМЧС Ольга Нехороших, ДТП произошло около девяти часов вечера на автодороге Кировск – Бобруйск возле деревни Столпище.

— В результате лобового столкновения в микроавтобусе оказались зажаты 52-летний водитель и 45-летняя пассажирка — супруги, жители Брестской области, — рассказала Ольга Нехороших. —  Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они были деблокированы.

Спасти мужчину не удалось. Женщина с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Кировского РОВД.

www/bobrlife.by

 
 
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Микроавтобус «Мерседес Спринтер» и грузовик «Мерседес-Актро»столкнулись в Кировском районе 1 ноября.Как сообщил старший инспектор Центра безопасности...
 
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