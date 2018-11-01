Микроавтобус и грузовик столкнулись в Кировском районе, погиб один из водителей

Микроавтобус «Мерседес Спринтер» и грузовик «Мерседес-Актро»столкнулись в Кировском районе 1 ноября.Как сообщил старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного УМЧС Ольга Нехороших, ДТП произошло около девяти часов вечера на автодороге Кировск – Бобруйск возле деревни Столпище.
— В результате лобового столкновения в микроавтобусе оказались зажаты 52-летний водитель и 45-летняя пассажирка — супруги, жители Брестской области, — рассказала Ольга Нехороших. — Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они были деблокированы.
Спасти мужчину не удалось. Женщина с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Кировского РОВД.
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