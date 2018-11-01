ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в результате столкновения на перекрестке травмированы оба водителя

02.11.2018 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

01.11.2018 в 19:40 часов в г.Бресте произошло ДТП. По предварительной информации: 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигалась по ул.Гаврилова в г.Бресте, в направлении от ул.Янки Купалы к ул.Ленинградской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60276.php

В Бресте в результате столкновения на перекрестке травмированы оба водителя

На перекрестке с ул.Ленинградской женщина-водитель совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя, который двигался по ул.Ленинградской в направлении от проспекта Партизанский к ул.Гродненской. На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия - устанавливается. В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в УЗ "Брестская областная больница". Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60276.php

В Бресте в результате столкновения на перекрестке травмированы оба водителя


Уважаемые водители! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.11.2018 в 19:40 часов в г.Бресте произошло ДТП. По предварительной информации: 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигалась по...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Кировском районе, погиб один из водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика