|
В Бресте в результате столкновения на перекрестке травмированы оба водителя
02.11.2018 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест
01.11.2018 в 19:40 часов в г.Бресте произошло ДТП. По предварительной информации: 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигалась по ул.Гаврилова в г.Бресте, в направлении от ул.Янки Купалы к ул.Ленинградской.
На перекрестке с ул.Ленинградской женщина-водитель совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя, который двигался по ул.Ленинградской в направлении от проспекта Партизанский к ул.Гродненской. На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия - устанавливается. В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в УЗ "Брестская областная больница". Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.11.2018 в 19:40 часов в г.Бресте произошло ДТП. По предварительной информации: 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигалась по...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)