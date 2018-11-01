В Бресте в результате столкновения на перекрестке травмированы оба водителя

01.11.2018 в 19:40 часов в г.Бресте произошло ДТП. По предварительной информации: 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигалась по ул.Гаврилова в г.Бресте, в направлении от ул.Янки Купалы к ул.Ленинградской.



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На перекрестке с ул.Ленинградской женщина-водитель совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя, который двигался по ул.Ленинградской в направлении от проспекта Партизанский к ул.Гродненской. На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия - устанавливается. В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в УЗ "Брестская областная больница". Проводится проверка.



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