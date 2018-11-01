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Попытка помешать сотруднику ГАИ вести административный процесс закончилась возбуждением уголовного дела
02.11.2018 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Как обычно, 24 октября экипаж
Около 13:15 часов от дежурного по РОВД поступило сообщение о том, что около санатория "БУГ" произошло ДТП, и виновник-мотоциклист, предварительно находящийся в состоянии опьянения, пытается скрыться с места происшествия. Инспекторы незамедлительно выбыли в указанном направлении. При подъезде к санаторию "Буг" сотрудники заметили девушку и парня, которые пытались скрыться в направлении д.Залузье, при этом парень "бежал" в руках с мотоциклом. На требования убегающим молодым людям остановиться, "беглецы" только ускорились. Сомнений не было, что именно эта пара и есть участники ДТП. Сотрудники ГАИ догнали молодую пару. В ходе разбирательства парень подтвердил факт ДТП и пояснил, что, испугавшись приезда сотрудников
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Попытка помешать сотруднику ГАИ вести административный процесс закончилась возбуждением уголовного дела
Как обычно, 24 октября экипаж ГАИ Жабинковского РОВД осуществлял надзор за безопасностью дорожного движения в г.Жабинке. Около 13:15 часов от дежурного по РОВД...
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