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Попытка помешать сотруднику ГАИ вести административный процесс закончилась возбуждением уголовного дела

02.11.2018 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Как обычно, 24 октября экипаж ГАИ Жабинковского РОВД осуществлял надзор за безопасностью дорожного движения в г.Жабинке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60272.php

Попытка помешать сотруднику ГАИ вести административный процесс закончилась возбуждением уголовного дела

Около 13:15 часов от дежурного по РОВД поступило сообщение о том, что около санатория "БУГ" произошло ДТП, и виновник-мотоциклист, предварительно находящийся в состоянии опьянения, пытается скрыться с места происшествия. Инспекторы незамедлительно выбыли в указанном направлении. При подъезде к санаторию "Буг" сотрудники заметили девушку и парня, которые пытались скрыться в направлении д.Залузье, при этом парень "бежал" в руках с мотоциклом. На требования убегающим молодым людям остановиться, "беглецы" только ускорились. Сомнений не было, что именно эта пара и есть участники ДТП. Сотрудники ГАИ догнали молодую пару. В ходе разбирательства парень подтвердил факт ДТП и пояснил, что, испугавшись приезда сотрудников ГАИ, так как были свидетели происшествия, решил скрыться с места аварии. Нарушителем оказался пьяный 23-летний житель д.Залузье. Медицинским освидетельствованием установлено, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 2,2 промилле.

При процедуре оформления административного материала из леса вышел гражданин, который решил вмешаться, что категорически запрещено, в ведение административного процесса. Молодой человек нелестно высказывался в адрес сотрудников ГАИ и пытался помешать составлению административного материала. Парню было сделано замечание, после чего он ударил сотрудника ГАИ в область лица и скрылся, но был задержан.

Нападавшим оказался 17-летний (!) местный житель, учащийся 11 класса одной из школ Жабинковского района. Установлено, что несовершеннолетний был ранее судимый за причинение менее тяжких телесных повреждений. 31 октября 2018 года в отношении учащегося Жабинковским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Республики Беларусь, задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь.

 
 
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Как обычно, 24 октября экипаж ГАИ Жабинковского РОВД осуществлял надзор за безопасностью дорожного движения в г.Жабинке. Около 13:15 часов от дежурного по РОВД...
 
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