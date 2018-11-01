3,5 года колонии-поселения получил водитель, который пьяным насмерть сбил 23-летнего парня

2 ноября в суде Ленинского района огласили приговор по обвинению 31-летнего жителя Бреста в пьяном ДТП, которое унесло жизнь человека .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60277.php

Читать полностью в источнике с фото:





Авария произошла 15 июля около 04.10. Водитель Renault Laguna ехал по улице Дубровской со стороны трассы М1. Напротив дома № 54 он сбил 23-летнего пешехода, который шел по дороге по направлению движения автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Проведенное освидетельствование показало, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По заключению экспертов, он мог заблаговременно заметить пешехода и избежать ДТП.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся.

«Суд Ленинского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.