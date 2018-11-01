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3,5 года колонии-поселения получил водитель, который пьяным насмерть сбил 23-летнего парня
02.11.2018 14:52 — ЧП | Виртуальный Брест
2 ноября в суде Ленинского района огласили
Авария произошла 15 июля около 04.10. Водитель Renault Laguna ехал по улице Дубровской со стороны трассы М1. Напротив дома № 54 он сбил 23-летнего пешехода, который шел по дороге по направлению движения автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Проведенное освидетельствование показало, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По заключению экспертов, он мог заблаговременно заметить пешехода и избежать ДТП.
В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся.
«Суд Ленинского района признал мужчину виновным в нарушении
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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