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Жестокое убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

02.11.2018 16:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Мать убитой в Лунинце девочки и ее знакомый заключены под стражу, сообщилв своем телеграм-канале Следственный комитет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60285.php

Жестокое убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в доме на ул. Гагарина в Лунинце. Фото: «Медиа-Полесье»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60285.php

Жестокое убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

В настоящее время 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки, предъявлено обвинение.
Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60285.php

Жестокое убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

Исследованием биосред обвиняемых, отобранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины. Расследование продолжается.

 
 
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Мать убитой в Лунинце девочки и ее знакомый заключены под стражу, сообщилв своем телеграм-канале Следственный комитет. Преступление совершено в квартире на 5-м...
 
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