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Жестокое убийство 8-месячной девочки в Лунинце: матери и ее знакомому предъявлено обвинение
02.11.2018 16:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Мать
Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в доме на ул. Гагарина в Лунинце. Фото: «Медиа-Полесье»
В настоящее время 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки, предъявлено обвинение.
Исследованием биосред обвиняемых, отобранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины. Расследование продолжается.
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