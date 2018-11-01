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В Ляховичском районе только заслон из милицейской машины остановил изрядно выпившего тракториста
02.11.2018 — ЧП | Полесская правда
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По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 1 ноября около 15.45 в дежурную часть Ляховичского РОВД поступило сообщение от жителя Ляховичского района о том, что в аг. Дарево водитель трактора снес деревянный забор и уехал с места происшествия в сторону Ляховичей.
Сотрудники ГАИ служебным автомобилем преградили дорогу нарушителю на въезде в Ляховичи. Тракторист остановил транспорт, но не стал выходить, а закрылся в кабине. Через некоторое время он все же покинул транспортное средство, но попытался убежать. Эта попытка оказалась неудачной, он сразу был задержан инспектором. Тракторист был изрядно пьян, при этом вел себя агрессивно и оказывал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции.
Мужчину задержали и доставили в Ляховичский РОВД. Задержанным оказался житель Ляховией 1964 года рождения. Медицинское освидетельствование показало 5,4 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. В отношении нарушителя составлено 7 административных материалов.
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