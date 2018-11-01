Житель Смолевичей обвиняется в совершении смертельного ДТП

16 июля 2018 года около 23.30 часов следственно-оперативная группа выбыла по факту ДТП в Смолевичах с участием автомобилей BMW X5 и VOLKSWAGEN POLO.

С тяжкими телесными повреждениями водитель второго автомобиля, таксист, был доставлен в учреждение здравоохранения. Спустя несколько дней он скончался. Находившийся за рулем BMW X5 водитель скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина, который находился за рулем BMW X5. находился. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 27-летний житель райцентра.

Расследованием установлено, что подозреваемый накануне в темное время суток ездил по городу с превышением установленного скоростного режима. Двигаясь по ул. Советской в направлении

ул. Социалистической со скоростью около 150 км/ч, при максимально разрешенной - 60 км/ч, он проигнорировал установленный на перекрестке дорожный знак «Стоп».

Мужчина, не снижая скорости и рассчитывая обогнать выехавший на его полосу движения в попутном направлении автомобиль такси, совершил с ним столкновение. После совершения ДТП убежал с места происшествия и оставил пострадавшего таксиста в опасном для жизни состоянии. На следующий день он пришел в Смолевичский районный отдел Следственного комитета и написал явку с повинной.

Для установления обстоятельств происшествия, технических исправностей автомобилей, скорости их движения проводились следственный эксперимент, допросы свидетелей, получены результаты назначенных следствием экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. К материалам уголовного дела приобщена запись с камеры наружного наблюдения.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Учитывая тяжесть совершенных противоправных действий, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног