ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Смолевичей обвиняется в совершении смертельного ДТП

02.11.2018 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

16 июля 2018 года около 23.30 часов следственно-оперативная группа выбыла по факту ДТП в Смолевичах с участием автомобилей BMW X5 и VOLKSWAGEN POLO.

С тяжкими телесными повреждениями водитель второго автомобиля, таксист, был доставлен в учреждение здравоохранения. Спустя несколько дней он скончался. Находившийся за рулем BMW X5 водитель скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина, который находился за рулем BMW X5. находился. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 27-летний житель райцентра.

Расследованием установлено, что подозреваемый накануне в темное время суток ездил по городу с превышением установленного скоростного режима. Двигаясь по ул. Советской в направлении
ул. Социалистической со скоростью около 150 км/ч, при максимально разрешенной - 60 км/ч, он проигнорировал установленный на перекрестке дорожный знак «Стоп».

Мужчина, не снижая скорости и рассчитывая обогнать выехавший на его полосу движения в попутном направлении автомобиль такси, совершил с ним столкновение. После совершения ДТП убежал с места происшествия и оставил пострадавшего таксиста в опасном для жизни состоянии. На следующий день он пришел в Смолевичский районный отдел Следственного комитета и написал явку с повинной.

Для установления обстоятельств происшествия, технических исправностей автомобилей, скорости их движения проводились следственный эксперимент, допросы свидетелей, получены результаты назначенных следствием экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. К материалам уголовного дела приобщена запись с камеры наружного наблюдения.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Учитывая тяжесть совершенных противоправных действий, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ляховичском районе только заслон из милицейской машины остановил изрядно выпившего тракториста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика