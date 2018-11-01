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Водитель маршрутки № 35 избил водителя № 4: следствие устанавливает очевидцев
02.11.2018 18:56 — ЧП | Виртуальный Брест
По данным следствия, в Бресте, 27 июля текущего года, примерно в 8 часов 30 минут, 40–летний водитель маршрутного такси №35 нанес не менее трех ударов кулаком в область головы 41–летнему водителю маршрутного такси №4, в результате чего причинил ему тяжкие телесные повреждения.
Свои действия подозреваемый объяснил тем, что потерпевший его «подрезал» во время движения по ул. Орловской, где и произошел конфликт.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Следствие просит лиц, которые являлись пассажирами указанных маршрутных такси, либо были очевидцами указанных событий, сообщить об этом по телефону: +375 (33) 600 55 88.
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По данным следствия, в Бресте, 27 июля текущего года, примерно в 8 часов 30 минут, 40–летний водитель маршрутного такси №35 нанес не менее трех ударов кулаком в область...
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