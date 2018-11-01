Водитель маршрутки № 35 избил водителя № 4: следствие устанавливает очевидцев

По данным следствия, в Бресте, 27 июля текущего года, примерно в 8 часов 30 минут, 40–летний водитель маршрутного такси №35 нанес не менее трех ударов кулаком в область головы 41–летнему водителю маршрутного такси №4, в результате чего причинил ему тяжкие телесные повреждения.



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Свои действия подозреваемый объяснил тем, что потерпевший его «подрезал» во время движения по ул. Орловской, где и произошел конфликт.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Следствие просит лиц, которые являлись пассажирами указанных маршрутных такси, либо были очевидцами указанных событий, сообщить об этом по телефону: +375 (33) 600 55 88.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк