В Гродно строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате

Строитель из Гродно избил молотком коллегу после того, как узнал, что получает меньшую зарплату, чем тот. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облиспоклома.

31 октября, в среду, четверо рабочих собрались в строительной бытовке, чтобы отметить конец рабочего дня. Разговор зашел о зарплатах, и выяснилось, что при одинаковом объеме работ один рабочий получает денег меньше, чем коллега.

«Нужно отметить и то, что никто из находящихся в бытовке не имел отношения к бухгалтерии, а соответственно, не мог повлиять на зарплату и по сути ссора развязалась на ровном месте, на почве банальной зависти», — рассказали в милиции.

44-летний строитель взял молоток и ударил по голове, а потом дважды по телу 59-летнего коллегу. Мужчину пришлось госпитализировать.

Возбуждено уголовное дело.