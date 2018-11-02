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В Минске водитель Toyota сбил мальчика, который бежал через дорогу

03.11.2018 18:27 — ЧП | Tut.by  
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3 ноября в 14.05 водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 12-летнего мальчика. Об этом сообщила минская ГАИ.

Водитель двигался по улице Мирошниченко со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы ДТП сообщили, что ребенок перебегал дорогу, не глядя по сторонам.

Мальчика доставили в БСМП — медики диагностировали «ушиб поясничной области правой ягодицы». Также на теле ребенка многочисленные ссадины.

«Уважаемые родители! Напомните своим детям о правилах поведения на улице — вблизи проезжей части, на пешеходных переходах, дворовой территории. Держите малыша за руку при переходе проезжей части, приобретите ему световозвращающий элемент. Отправляясь в поездку, не забудьте про детское удерживающее устройство (автокресло, бустер).

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными на дороге, соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, дворовой территории. Будьте готовы к внезапному появлению детей! Берегите самое дорогое!» — напоминают представители ГАИ.

 
 
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У мальчика диагностировали "ушиб поясничной области правой ягодицы".
 
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