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Московским РОВД г.Бреста устанавливаются личности граждан
03.11.2018 22:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Московским РОВД г.Бреста устанавливаются личности граждан.
При наличии информации о личностях указанных граждан просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029 7291764 (МТС)
Никакой дополнительной информации о причинах розыска не сообщается.
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Московским РОВД г.Бреста устанавливаются личности граждан. При наличии информации о личностях указанных граждан просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029...
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