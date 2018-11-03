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В небе над Канадой столкнулись два небольших самолета

04.11.2018 20:48 — ЧП | Tut.by  
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В небе над канадским городом Карп в 30 км от столицы страны, Оттавы, столкнулись два самолета. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает телеканал CBC News. CTV News Ottawa уточняет, что авария произошла с участием «небольшого самолета и более крупного» воздушного судна. CBC News со ссылкой на полицию затем уточнил, что оба самолета были небольшими.


Фото: Krystalle Ramlakhan/CBC

Происшествие, по информации сотрудников правоохранительных органов, случилось около 10:11 по местному времени. Один из самолетов, как указали в полиции, после столкновения рухнул в поле. Крушение он потерпел возле McGee Side Road. Другой самолет после аварии был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, там он благополучно приземлился, сообщили CBC News.

Сколько человек находилось на борту обоих самолетов в полиции не говорят. Также не комментируют сотрудники правопорядка и информацию о пострадавших и возможных жертвах случившегося. CTV News отмечает, что, скорее всего, люди в результате происшествия получили серьезные травмы.

На борту самолета, который после авиапроисшествия приземлился в аэропорту Оттавы, находились два человека, рассказали затем CTV News очевидцы. Получили ли они травмы, собеседники издания не уточнили. Медики комментировать инцидент отказались, перенаправив журналистов в аэропорт Карпа (Carp Airport). Представители воздушной гавани в свою очередь заявили, что дополнительных деталей об инциденте у них пока нет.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские. Других подробностей о случившемся сотрудники правоохранительных органов и местные чиновники не раскрывают.

 
 
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Один из самолетов, как указали в полиции, после столкновения рухнул в поле. Другой самолет после аварии был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, там он...
 
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