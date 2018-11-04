ДТП в районе

Согласно информации УВД Гомельского облисполкома 1 ноября 2018 в Буда-Кошелевском районе примерно в 18:15 25-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик» и двигаясь по автодороге М-5 «Минск-Гомель», со стороны Гомеля в направлении Минска, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении трактором «Амкадор 352 С-02», под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «ГОКБ». По всем фактам ДТП проводится проверка.



