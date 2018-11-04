ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в районе

05.11.2018 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Согласно информации УВД Гомельского облисполкома 1 ноября 2018 в Буда-Кошелевском районе примерно в 18:15 25-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик» и двигаясь по автодороге М-5 «Минск-Гомель», со стороны Гомеля в направлении Минска, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении трактором «Амкадор 352 С-02», под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «ГОКБ». По всем фактам ДТП проводится проверка.

ДТП в районе

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно информации УВД Гомельского облисполкома 1 ноября 2018 в Буда-Кошелевском районе примерно в 18:15 25-летний водитель, управляя автомобилем «Рено...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В небе над Канадой столкнулись два небольших самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика