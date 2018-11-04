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Множество ожогов получила пенсионерка после взрыва самодельного котла в доме
Вечером 3 ноября спасатели выезжали в деревню Семково (Минский район), где в доме взорвался отопительный котел. Со множеством ожогов в больницу попала пенсионерка. Об этом
В частном доме произошел взрыв самодельного котла на твердом топливе, из-за выброса паровоздушной смеси хозяйка получила ожоги 46% тела.
Последующего возгорания не последовало, поэтому помощь спасателей была не нужна.
Точную причину происшествия еще выясняют. По предварительной версии, это случилось из-за конструктивного недостатка в котле.
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Женщина попала в больницу с ожогами 46% тела.
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