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Множество ожогов получила пенсионерка после взрыва самодельного котла в доме

05.11.2018 12:06 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 3 ноября спасатели выезжали в деревню Семково (Минский район), где в доме взорвался отопительный котел. Со множеством ожогов в больницу попала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


В частном доме произошел взрыв самодельного котла на твердом топливе, из-за выброса паровоздушной смеси хозяйка получила ожоги 46% тела.

Последующего возгорания не последовало, поэтому помощь спасателей была не нужна.


Точную причину происшествия еще выясняют. По предварительной версии, это случилось из-за конструктивного недостатка в котле.

 
 
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