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Возле общежития в Минске студента избили и забрали деньги
Следователи разбираются в деле о разбое, жертвой которого стал первокурсник одного из столичных вузов. 30 октября парень возвращался в общежитие, когда на него напал прохожий и потребовал деньги. Об этом
Поздно вечером во вторник, 30 октября, 17-летний студент возвращался в общежитие через аллею на улице Курчатова. К нему подошел незнакомец, начал угрожать газовым баллончиком, а потом несколько раз ударил, требуя деньги. Парень отдал ему 20 рублей.
По горячим следам подозреваемого задержали, им оказался 21-летний минчанин. Он работает каменщиком на столичном предприятии, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой), за что грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.
«Состояние здоровья потерпевшего оценивается как удовлетворительное, он проходит амбулаторное лечение», — добавили в СК.
Сейчас проверяют, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.
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Подозреваемым оказался 21-летний каменщик из столицы.
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