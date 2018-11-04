Возле общежития в Минске студента избили и забрали деньги

Следователи разбираются в деле о разбое, жертвой которого стал первокурсник одного из столичных вузов. 30 октября парень возвращался в общежитие, когда на него напал прохожий и потребовал деньги. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Поздно вечером во вторник, 30 октября, 17-летний студент возвращался в общежитие через аллею на улице Курчатова. К нему подошел незнакомец, начал угрожать газовым баллончиком, а потом несколько раз ударил, требуя деньги. Парень отдал ему 20 рублей.

По горячим следам подозреваемого задержали, им оказался 21-летний минчанин. Он работает каменщиком на столичном предприятии, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой), за что грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

«Состояние здоровья потерпевшего оценивается как удовлетворительное, он проходит амбулаторное лечение», — добавили в СК.

Сейчас проверяют, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.