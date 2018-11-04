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Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция
05.11.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 12.10.2018 нашёл кошелёк девушки на лавочке около магазина Продтовары по адресу: г. Брест, ул. Советская 48.
Также устанавливаются личности женщин, которые были в этот день вместе с указанным мужчиной и могут знать, как с ним связаться.
Информацию просьба сообщать по номеру +375297207426 Владислав Андреевич, р.т. 21-16-41, 21-17-20.
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