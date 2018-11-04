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Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция

05.11.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 12.10.2018 нашёл кошелёк девушки на лавочке около магазина Продтовары по адресу: г. Брест, ул. Советская 48.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60343.php

Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция

Также устанавливаются личности женщин, которые были в этот день вместе с указанным мужчиной и могут знать, как с ним связаться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60343.php

Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция  Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция

Информацию просьба сообщать по номеру +375297207426 Владислав Андреевич, р.т. 21-16-41, 21-17-20.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60343.php

Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 12.10.2018 нашёл кошелёк девушки на лавочке около магазина Продтовары по адресу:...
 
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