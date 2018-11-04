Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция

ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 12.10.2018 нашёл кошелёк девушки на лавочке около магазина Продтовары по адресу: г. Брест, ул. Советская 48.



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Также устанавливаются личности женщин, которые были в этот день вместе с указанным мужчиной и могут знать, как с ним связаться.



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