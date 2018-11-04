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«За безопасность вместе»
05.11.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
Пожары причиняют много вреда и уносят жизни людей. Наиболее частая причина коварного огня – сам человек. И каждому необходимо знать о мерах пожарной безопасности, чтобы не стать его жертвой.
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Пожары причиняют много вреда и уносят жизни людей. Наиболее частая причина коварного огня – сам человек. И каждому необходимо знать
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