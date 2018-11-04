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«За безопасность вместе»

05.11.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Пожары причиняют много вреда и уносят жизни людей. Наиболее частая причина коварного огня – сам человек. И каждому необходимо знать о мерах пожарной безопасности, чтобы не стать его жертвой.
В рамках акции «За безопасность вместе» в отделении дневного пребывания для инвалидов РЦСОН прошел круглый стол «Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей», — информационное мероприятие по противопожарной безопасности для людей с ограниченными возможностями. Инс­пектор ИНиП РОЧС Р. Устиненко провел с молодыми инвалидами обучающие занятия по правилам поведения в случае возникновения пожара, рассказал о причинах возникновения пожароопасных ситуаций в быту и их предотвращении. Специалисты отделения для закрепления полученных знаний организовали практические занятия и просмотр видеофильма «Правила поведения при пожаре». Все участники мероприятия получили памятки и иллюстрированные буклеты по пожарной безопасности.
Валентина Самусева,
заведующий отделением
дневного пребывания для инвалидов РЦСОН.

 
 
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Пожары причиняют много вреда и уносят жизни людей. Наиболее частая причина коварного огня – сам человек. И каждому необходимо знать
 
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