ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские пограничники помогли найти заблудившегося в лесу грибника

05.11.2018 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Пинские пограничники помогли найти заблудившегося в лесу грибника
Подробностями происшествия, к счастью, завершившегося благополучно, поделился с корреспондентом pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим:

— 3 ноября 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами, но к вечеру домой он так и не вернулся. Близкие люди и односельчане забили тревогу. Совместно с представителями силовых структур начался  поиск пропавшего мужчины.

Учитывая, что это приграничье не остались в стороне и военнослужащие пограничной заставы «Дивин» Пинского погранотряда. Поисковые мероприятия в ночное время не дали положительных результатов и продолжились утром. После полудня пограничники Кирилл Колб и Александр Лопух вышли на след предположительно пропавшего мужчины и в скором времени нашли его в лесном массиве живым и невредимым. После этого военнослужащие на автомобиле доставили мужчину к односельчанам, которые уже знали о том, что он найден и собрались в одном месте, где с радостью встретили  его.

В ходе беседы житель деревни Повить рассказал, что заблудился и не успел до темна выйти из леса. Ночью наломал веток и сделал подстилку для сна, но отдохнуть так и не удалось, так как было очень холодно, поэтому он продолжал движение, чтобы согреться. Обессиленный он уже и не надеялся на лучшее, но увидев пограничников, понял, что это его спасение.

Фото предоставлено Пинским погранотрядом.

Оставить комментарий

« Літаратурны вечар, прысвечаны Году малой радзімы, прайшоў у цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Я. Янішчыц
15 фальшивых денежных купюр выявлено в Пинске с начала года »
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина нашел кошелёк. Его, и ещё двоих женщина ищет милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика