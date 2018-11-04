Пинские пограничники помогли найти заблудившегося в лесу грибника



Подробностями происшествия, к счастью, завершившегося благополучно, поделился с корреспондентом pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим:

— 3 ноября 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами, но к вечеру домой он так и не вернулся. Близкие люди и односельчане забили тревогу. Совместно с представителями силовых структур начался поиск пропавшего мужчины.

Учитывая, что это приграничье не остались в стороне и военнослужащие пограничной заставы «Дивин» Пинского погранотряда. Поисковые мероприятия в ночное время не дали положительных результатов и продолжились утром. После полудня пограничники Кирилл Колб и Александр Лопух вышли на след предположительно пропавшего мужчины и в скором времени нашли его в лесном массиве живым и невредимым. После этого военнослужащие на автомобиле доставили мужчину к односельчанам, которые уже знали о том, что он найден и собрались в одном месте, где с радостью встретили его.

В ходе беседы житель деревни Повить рассказал, что заблудился и не успел до темна выйти из леса. Ночью наломал веток и сделал подстилку для сна, но отдохнуть так и не удалось, так как было очень холодно, поэтому он продолжал движение, чтобы согреться. Обессиленный он уже и не надеялся на лучшее, но увидев пограничников, понял, что это его спасение.

Фото предоставлено Пинским погранотрядом.