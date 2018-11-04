Из-за взрыва котла на молочной ферме в Чаусском районе погиб рабочий

На молочно-товарной ферме в Чаусском районе взорвался котел. Погиб сторож-кочегар, сообщили в МЧС .

Котел на твердом топливе взорвался 2 ноября в помещении котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в деревне Каменка. После взрыва пожара не было.

Погиб 57-летний сторож-кочегар. Из-за взрыва повреждены котел, 8 кв. м стены из сэндвич-панелей и оконный блок. Причину ЧП устанавливают.