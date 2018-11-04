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Из-за взрыва котла на молочной ферме в Чаусском районе погиб рабочий
На молочно-товарной ферме в Чаусском районе взорвался котел. Погиб сторож-кочегар, сообщили в
Котел на твердом топливе взорвался 2 ноября в помещении котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в деревне Каменка. После взрыва пожара не было.
Погиб 57-летний сторож-кочегар. Из-за взрыва повреждены котел, 8 кв. м стены из сэндвич-панелей и оконный блок. Причину ЧП устанавливают.
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Причину взрыва устанавливают.
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