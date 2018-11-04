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В агрогородке под Калинковичами трое молодых людей жестоко избили земляков, один пострадавший умер
ЧП произошло в выходные в Калинковичском районе. Подробности
В агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября у порога своих домов были избиты двое мужчин 38 и 45 лет, а также супруга одного из пострадавших. К ней нападавшие ворвались в дом, взломав дверь.
Всех троих доставили в больницу, где спустя несколько часов один из избитых мужчин умер.
По подозрению в совершении преступления милиционеры задержали троих ранее судимых местных жителей 25, 20 и 17 лет.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.
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В агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября у порога своих домов были избиты двое мужчин 38-ми и 45 лет, а также супруга одного из пострадавших. К ней нападавшие позже...
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