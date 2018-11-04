Завершено расследование уголовного дела об убийстве девочки в 1999 году в Барановичах

УСК по Брестской области установлены обстоятельства убийства, совершенного 19 лет назад.



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Как сообщалось ранее, 28 июня 1999 года в районе ул. Заводской в г. Барановичи было обнаружено тело местной жительницы, 1985 года рождения, с ножевым ранением шеи.

Экспертами в ходе осмотра места происшествия возле тела девушки обнаружен и изъят биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако на тот момент ввиду отсутствия необходимого материально-технического оснащения, выделить ДНК преступника не представлялось возможным.

По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемое лицо установлено не было. Работа по уголовному делу с 1999 года не прекращалась как следственными подразделениями, так и подразделениями криминальной милиции.

Сотрудниками правоохранительных органов в феврале текущего года экспертам направлены биологические образцы лиц, которые попали в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Специалистами отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз УГКСЭ по Брестской области с использованием современного оборудования установлено, что биологический материал одного из мужчин, подозреваемого в другом преступлении, совпадает с генотипом мужчины, обнаруженного в 1999 году.

Проведенным расследованием было установлено, что обвиняемый, которому в тот момент было 20 лет, получив отказ 14-летней девочки от вступления с ним в половую связь, совершил ее изнасилование, после чего нанес удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений школьница скончалась на месте происшествия.

Следователями действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.166 (изнасилование), п.7 ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. После совершения указанного преступления мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк