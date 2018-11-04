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В Мышковичах горела баня

05.11.2018 — ЧП | Кировец  
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В Мышковичах горела баня

В минувшую субботу в аг. Мышковичи Кировского района произошел пожар. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОВД Анастасия Юрченко.

Вечером в 17.29 на центр оперативного управления Кировского РОЧС от местных жителей поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной по адресу: д.Мышковичи, ул. Дворцовая, д. 82.

По прибытию спасателей к месту вызова происходило задымление внутри бани размерами 9х6 м., в это время хозяева находились дома. Баня одноэтажная, деревянная, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирована.

Благодаря четким и слаженным действиям спасателей пострадавших нет, спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие внутри бани.

Причина пожара выясняется.

 
 
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В минувшую субботу в аг. Мышковичи Кировского района произошел пожар. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОВД Анастасия Юрченко. Вечером в 17.29 на...
 
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