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Еще один взрыв в котельной в Могилевской области - пострадал истопник

06.11.2018 08:36 — ЧП | Tut.by  
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Еще один взрыв в котельной произошел в Могилевской области — пострадал 25-летний истопник. Мужчина получил термические ожоги паром, сообщил СК.


Фото: sk.gov.by

Разрыв трубы котла произошел в котельной предприятия Бобруйска. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Есть предварительная версия, почему взорвался отопительный котел на молочно-товарной ферме в деревне Каменка Чаусского района. Следствие полагает, что отопительное оборудование использовали неправильно. В результате взрыва погиб 57-летний работник фермы.

 
 
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Есть предварительная версия, почему взорвался котел и на молочно-товарной ферме в Чаусском районе.
 
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