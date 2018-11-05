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Еще один взрыв в котельной в Могилевской области - пострадал истопник
Еще один взрыв в котельной произошел в Могилевской области — пострадал 25-летний истопник. Мужчина получил термические ожоги паром,
Разрыв трубы котла произошел в котельной предприятия Бобруйска. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
Есть предварительная версия, почему
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Есть предварительная версия, почему взорвался котел и на молочно-товарной ферме в Чаусском районе.
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