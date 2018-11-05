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На М1 смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело

06.11.2018 — ЧП | Единство  
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По данным следствия, 3 ноября текущего года около 10.25 55-летний житель Несвижа двигался за рулем автопоезда Volvo с полуприцепом по автодороге «Брест-Минск-граница РФ» в направлении Бреста. На 297-ом километре, вблизи поселка Колосово, совершил столкновение с остановившимися перед нерегулируемым пешеходным переходом транспортными средствами Lancia и Geely. От удара легковые автомобили продолжили движение и наехали на переходившую пешеходный переход 78-летнюю жительницу Столбцов.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия. Медицинская помощь также понадобилась находившимся в Geely жителям Барановичей (22 и 23- летние пассажиры и 24-летний водитель).

Следователями с участием эксперта УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, установлены данные участников, зафиксирована следовая картина, изъяты объекты, транспортные средства.

По результатам проведенных первоначальных мероприятий Столбцовским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В рамках предварительного расследования устанавливается механизм столкновения, допрашиваются участники, определяется степень тяжести полученных травм пострадавшими, назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным все водители были трезвы.

Следственные и процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего продолжаются.

Следствие просит лиц, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, сообщить в Столбцовский РОСК по адресу: г. Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефонам: (01717) 5 -01- 97, (01717) 5 -01- 98.

 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Столбцовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием нескольких транспортных средств.
 
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