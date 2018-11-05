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В Калинковичах из окна выпал полуторагодовалый ребенок - сам открыл стеклопакет
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, произошедшего в Калинковичах, где из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый малыш. Ребенок в реанимации. Подробности TUT.BY сообщили в СК.
Инцидент произошел днем 2 ноября в одной из пятиэтажек города. Как рассказали в СК, мальчик выбрался из кроватки, которая стояла возле окна, перебрался на подоконник, сам открыл (!) окно со стеклопакетом — и выпал из него.
Известно, что в момент происшествия дома в другой комнате были мать и старшая сестра малыша.
С множественными переломами мальчика доставили в реанимационное отделение районной больницы.
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Ребенок в реанимации.
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