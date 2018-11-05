"Раздались звуки, как на матче, подъехали тяжелые машины". Был ли бунт в "Волчьих норах"?

Поздно вечером 3 ноября Светлана Петровна, которая приехала к осужденному сыну на трехдневное свидание в колонию, которую в народе называют «Волчьи норы», слышала необычные звуки. Сперва со стороны барака, по ее словам, раздалось гудение, затем был слышен лай собак, движение машин. Наутро заключенные обсуждали, что «был бунт». По словам собеседницы TUT.BY, в ИК № 22 еще до этого нарастало напряжение: осужденные были недовольны тем, что на них «вешают правонарушения».



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— О том, что в колонии что-то произошло, мы, родственники, могли догадываться только по звукам. Все три дня находились в закрытом пространстве, никто ничего не объяснял, — рассказывает TUT.BY Светлана Петровна (имя и отчество изменены по этическим соображениям. — Прим. TUT.BY).

5 ноября в паблике «Беларуская турма» появилась информация о том, что заключенные исправительной колонии № 22 устроили бунт . В управлении департамента исполнения наказаний по Брестской области данную информацию не подтвердили .

В колонию, которую в народе называют «Волчьи норы», Светлана Петровна приезжает не в первый раз. Ее сын уже несколько лет отбывает наказание по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств).

— Около 21.00 я вышла на улицу покурить и услышала звуки, как болеют на футбольном матче. Знаете такие: «Аааааа». После отбоя они снова раздавались. От КДС (комната длительных свиданий. — Прим. TUT.BY) до барака приличное расстояние, потом услышали, как внутрь пошли с собаками, раздался лай. Хотя собак там никогда не бывает, они всегда в промзоне, — рассказывает Светлана Петровна, мама осужденного. — А уже затем к колонии подъехали тяжелые машины. Ну какие машины могут приезжать ночью?

Женщина стала спрашивать у сына и других осужденных, что происходит.

— Они уходили от ответа. Ситуация была напряженная. И мы с пятницы по понедельник были в неведении. В воскресенье в 7 утра я отчетливо слышала, как к воротам подъехали машины и стали сигналить. Может, приезжало начальство? — вспоминает Светлана Петровна. — Вы должны понимать, сами осужденные ничего не хотят говорить родным, тревожить их, приходится ловить обрывки фраз в курилке. По их разговорам я сделала вывод, что ситуация уже накалялась и что-то должно было произойти. На них много навесили нарушений, стали цепляться за всякую ерунду. В воскресенье в курилке они говорили про бунт, видимо, кто-то из КДС позвонил в отряд. Говорили, приезжали сотрудники брестского ДИН, вызывали их в клуб, спрашивали про ситуацию.

Уже после того как родные в понедельник покинули территорию колонии, они стали обсуждать, что же там произошло на самом деле. Странные звуки слышала не только Светлана Петровна.

— Стали спрашивать друг у друга: «Что за бунт в ИК?». У них там что-то было, только я не знаю, на каком уровне и о чем договорились, — отмечает женщина.

Администратор паблика «Беларуская турма» , где появилась информация о заблокированных дверях в отрядах и о том, что несколько сотрудников администрации получили травмы, в беседе с журналистом TUT.BY сообщил, что к нему обратилось около 10 родственников осужденных.

— Прямой связи с ИК нет, поэтому информация во многом закрытая, а сами родные общаться с журналистами не хотят, — говорит Дмитрий, создатель группы «Беларуская турма». — Как мне стало известно, за последний месяц заключенные получили тысячу нарушений, это многим не позволит заменить режим на более мягкий, поэтому возникло недовольство. Возможно, травмы никто не получал, но двери точно блокировали.

Единственное требование, по словам Дмитрия, которое выдвинули осужденные — сменить руководство ИК № 22. Близкие осужденных уже связались с ним и сообщили: в колонии уже все успокоилось, заключенные ждут новое руководство.

МВД Беларуси на своей странице в фейсбуке во второй половине дня вторника выложило сообщение под заголовком «Не информационная война, а ривычный фейк».

— По распространенной в сети Интернет информации об имевших место событиях в исправительной колонии № 22 сообщаем следующее: 03.11.2018 в 22 часа группа осужденных не выполнила команду «отбой» и находилась в локальном участке. О данном нарушении режима содержания было доложено руководству учреждения. После беседы осужденные выполнили законные требования администрации. По данному факту проводится проверка. Учреждение функционирует в штатном режиме.