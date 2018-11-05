В Бресте старшину осудили на четыре года за насилие над подчиненными

Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении воинского преступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.



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Мужчина в звании старшины проходил службу в должности командира разведывательного отделения. Будучи начальником военнослужащих срочной службы, он решил самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство над подчиненными. В отношении пяти солдат применил физическое насилие - нанес побои по различным частям тела. Своими действиями причинил молодым людям кратковременное расстройство здоровья, моральные страдания.

Суд Московского района Бреста признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч.2 ст.455 (превышение служебных полномочий, сопряженное с насилием) УК. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в Вооруженных Силах и воинских формированиях, лишен звания старшины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.