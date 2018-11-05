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Устанавливается личность свидетельницы, покинувшей место происшествия
06.11.2018 21:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Сотрудниками ОУР КМ Ленинского РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины, ставшей свидетелем преступления и покинувшей место происшествия - магазин "Одежда", расположенный по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, 41/1, имевшего место 12.10.2018.
В случае получения информации о личности данной гражданки, просьба связаться с сотрудниками ОУР по номеру +357(33)6058104.
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