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В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре

08.11.2018 06:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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07.11.2018 года в 15-59 в Брестское областное поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Брестский район, д. Малая Раковица.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60418.php

В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого дома, кровля обрушена, хозяева находятся на улице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60418.php

В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре  В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре

Дом жилой, деревянный, АПИ не оборудован. Хозяин - пенсионер 1956 г.р., проживает совместно с пенсионеркой 1958 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60418.php

В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре

До прибытия подразделений МЧС очевидец (55-летний мужчина проезжал мимо) из горевшего дома спас сожительницу хозяина дома (женщина обнаружена на полу в жилой комнате), которая бригадой СМП с термическими ожогами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница».

В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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07.11.2018 года в 15-59 в Брестское областное поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Брестский район, д. Малая Раковица. По прибытии к месту вызова...
 
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