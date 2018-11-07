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В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре
08.11.2018 06:24 — ЧП | Виртуальный Брест
07.11.2018 года в 15-59 в Брестское областное поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Брестский район, д. Малая Раковица.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого дома, кровля обрушена, хозяева находятся на улице.
Дом жилой, деревянный, АПИ не оборудован. Хозяин - пенсионер 1956 г.р., проживает совместно с пенсионеркой 1958 г.р.
До прибытия подразделений
В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается.
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07.11.2018 года в 15-59 в Брестское областное поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Брестский район, д. Малая Раковица. По прибытии к месту вызова...
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