В Брестском районе очевидец спас женщину на пожаре

07.11.2018 года в 15-59 в Брестское областное поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Брестский район, д. Малая Раковица.



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По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого дома, кровля обрушена, хозяева находятся на улице.



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Дом жилой, деревянный, АПИ не оборудован. Хозяин - пенсионер 1956 г.р., проживает совместно с пенсионеркой 1958 г.р.



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До прибытия подразделений МЧС очевидец (55-летний мужчина проезжал мимо) из горевшего дома спас сожительницу хозяина дома (женщина обнаружена на полу в жилой комнате), которая бригадой СМП с термическими ожогами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница».

В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.