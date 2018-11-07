Жестокое убийство подтверждено доказательствами

Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение по п.6 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры подверг жестокому избиению свою супругу, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, нанеся ей множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы.

Потерпевшая скончалась на месте преступления от осложнившейся развитием травматического шока сочетанной травмы головы и туловища, проявившейся переломами, кровоизлияниями, повреждениями внутренних органов.

При этом, в комнате общежития, где происходили события, присутствовали их дети - две малолетние дочери 2013 и 2016 г.г. рождения.

Со слов родственников и знакомых семьи, обвиняемый и раньше избивал свою супругу за пристрастие к алкоголю, однако в милицию и лечебные учреждения по данному поводу она не обращалась.

В то же время, следствием выявлены определенные недостатки при работе субъектов профилактики с данной неблагополучной семьей, в связи с чем в адрес председателя Воложинского райисполкома внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В случае признания виновности обвиняемого судом ему грозит суровое наказание.

Старший прокурор отдела

Прокуратуры Минской области по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Лариса Довбнюк