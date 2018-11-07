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Ночью в Бресте на ул. Гоголя сотрудники МЧС спасли пенсионерку из задымленной квартиры

08.11.2018 10:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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08.11.2018 г. в 03-47 поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома в г. Бресте на ул. Гоголя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60429.php

Ночью в Бресте на ул. Гоголя сотрудники МЧС спасли пенсионерку из задымленной квартиры

Огнем повреждены постельные принадлежности на площади 0,5 кв.м.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60429.php

Ночью в Бресте на ул. Гоголя сотрудники МЧС спасли пенсионерку из задымленной квартиры

Работниками МЧС спасена хозяйка квартиры, пенсионерка 1959 г.р., которая после осмотра бригадой СМП в госпитализации не нуждалась.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60429.php

Ночью в Бресте на ул. Гоголя сотрудники МЧС спасли пенсионерку из задымленной квартиры

Причина задымления устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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08.11.2018 г. в 03-47 поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома в г. Бресте на ул. Гоголя. Огнем повреждены постельные...
 
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