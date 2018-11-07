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В Вороновском районе на пожаре погиб человек
08.11.2018 — ЧП | Вороновская газета
07.11.2018 в 15-39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара устанавливается.
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07.11.2018 в 15-39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р....
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