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Белорусские гастарбайтеры заметно урезали переводы денег на родину
Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше отправлять денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в третьем квартале составили 82,9 миллиона долларов,
Для сравнения: во втором квартале этого года белорусы, которые отправились на заработки за границу, прислали на родину почти 82,3 миллиона долларов, а в первом квартале — 87,6 миллиона долларов.
В среднем один перевод из-за границы в третьем квартале этого года составил 270 долларов (во втором — 283 доллара, а в первом квартале — 320 долларов).
При этом стали больше денег отправлять за границу — 45,4 миллиона рублей в третьем квартале против 45 миллионов рублей во втором квартале Средняя сумма перевода составила 393 (во втором квартале — 369 долларов, в первом — 334 доллара).
Напомним, в Беларуси
Для сравнения: за весь 2017 год на заработки за границу
При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Зато в Россию наши соотечественники едут в поисках работы теперь реже.
Если в Литву в январе-сентябре прошлого года уехало 287 человек, то за этот же период этого года — 1000 человек. В Польше за 9 месяцев нынешнего года трудоустроилось 2587 человек, за аналогичный период прошлого года — 2100. В Литве и Польше востребованы белорусские рабочие.
В России работу в январе-сентябре этого года нашел 4071 человек, за аналогичный период 2017-го — 4764 человека. Реже соотечественники также стали отправляться на заработки в США: 329 в этом году против 465 человек за 9 месяцев прошлого года. В США белорусы чаще всего устраиваются в сфере обслуживания и торговле.
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Белорусские гастарбайтеры стали заметно меньше отправлять денег на родину. Денежные переводы белорусов из-за границы в третьем квартале составили 82,9 миллиона...
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