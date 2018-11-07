Строитель-ипэшник погиб при заливке фундамента в деревне Воложинского района

В деревне Падневичи Воложинского района строителя во время заливки фундамента придавило стрелой автобетононасоса. СК проводит проверку.





Несчастный случай произошел 7 ноября. При проведении работ по заливке фундамента под забор одна из опор, удерживающих автобетононасос, разрушилась и вошла в грунт. В результате стрелой для подачи бетона, установленной на грузовом МАЗе, придавило строителя, 45-летнего жителя Минска. Он погиб.





По имеющимся у следователей данным, услуги строителем-ипэшником оказывались по устной договоренности.