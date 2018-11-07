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Строитель-ипэшник погиб при заливке фундамента в деревне Воложинского района

08.11.2018 13:01 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Падневичи Воложинского района строителя во время заливки фундамента придавило стрелой автобетононасоса. СК проводит проверку.


Несчастный случай произошел 7 ноября. При проведении работ по заливке фундамента под забор одна из опор, удерживающих автобетононасос, разрушилась и вошла в грунт. В результате стрелой для подачи бетона, установленной на грузовом МАЗе, придавило строителя, 45-летнего жителя Минска. Он погиб.


По имеющимся у следователей данным, услуги строителем-ипэшником оказывались по устной договоренности.

 
Теги: Минск
 
 
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