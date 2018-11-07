Минчанка напала на контролера в Барановичах

30 октября в Барановичах безбилетница напала на контролера, сообщает газета «Наш край» со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Анастасию Гурскую.

Инцидент произошел на остановке «Автовокзал» на улице Тельмана в Барановичах.

— 30 октября около 18.30 контролеры вывели из автобуса пассажирку, которая ехала без проездного документа и отказывалась платить штраф, — рассказывает Анастасия Гурская. — Безбилетница сначала толкнула 46-летнюю женщину-контролера, затем ударила ее кулаком по щеке, стала выкручивать руки и нанесла удар сумочкой по лицу.

Чтобы утихомирить буйную безбилетницу, контролерам пришлось вызвать милицию. Приехавший на место происшествия наряд доставил нарушительницу в городской отдел милиции. Там было установлено, что скандал и драку затеяла 37-летняя жительница Минска, которая приехала в Барановичи ремонтировать ноутбук.

6 ноября СК возбудил уголовное дело за насилие либо угрозу насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. За это предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.