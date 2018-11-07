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В Воложинском районе смертельно травмирован индивидуальный предприниматель

08.11.2018 — ЧП | Единство  
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Несчастный случай произошел 7 ноября 2018 года в д. Падневичи Воложинского района при оказании индивидуальным предпринимателем строительных услуг физическому лицу.

При проведении работ по заливке фундамента под забор одна из опор, удерживающих автобетононасос, разрушилась и вошла в грунт. В результате установленной на грузовом автомобиле МАЗ стрелой для подачи бетона придавило индивидуального предпринимателя. От полученных телесных повреждений 45-летний житель Минска скончался на месте.

Следственно-оперативной группой незамедлительно организованы первоначальные мероприятия: осмотр места происшествия, опрос свидетелей, очевидцев, фиксация следовой картины, изъятие документации, касающейся данного вида деятельности.

По имеющимся у следствия данным, строительные услуги предпринимателем оказывались по устной договоренности.

Для установления причины смерти и иных обстоятельств назначены экспертизы, производство которых поручено управлении. ГКСЭ по Минской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Воложинским районным отделом Следственного комитета проводится доследственая проверка по факту смертельного травмирования.
 
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