В Мельбурне преступник с ножом напал на прохожих. Перед этим он врезался на машине в здание ТЦ

По меньшей мере один человек погиб и еще двое пострадали во время нападения, совершенного в Мельбурне, сообщает The Guardian . Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания.

Мужчина, личность которого пока не раскрывается, врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre. Когда машина загорелась, он напал с ножом на прохожих и полицейских. Нападавшего задержали и в критическом состоянии увезли в больницу.