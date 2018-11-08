УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о мошеннических действиях местного жителя.



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Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП" alt="Житель Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП">



Расследованием установлено, что 38-летний житель Бреста, имея в собственности дорогостоящий автомобиль «Мерседес-Бенц», заключал договоры добровольного страхования, после чего, в период с октября 2016 года по сентябрь 2017 года обращался в страховые организации с заявлениями на выплату денежных средств необходимых для приобретения новых деталей взамен поврежденных в результате ДТП.

Было установлено, что указываемые обвиняемым дорожно-транспортные происшествия в действительности были им инсценированы.

В ходе расследования установлено 5 эпизодов необоснованного получения страховых выплат на общую сумму более 35 тысяч рублей. Еще в двух случаях умысел мужчины не был реализован, поскольку в выплате ему было отказано.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 209 (покушение на мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк