ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП

09.11.2018 15:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о мошеннических действиях местного жителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60476.php

Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП" alt="Житель Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП">

Расследованием установлено, что 38-летний житель Бреста, имея в собственности дорогостоящий автомобиль «Мерседес-Бенц», заключал договоры добровольного страхования, после чего, в период с октября 2016 года по сентябрь 2017 года обращался в страховые организации с заявлениями на выплату денежных средств необходимых для приобретения новых деталей взамен поврежденных в результате ДТП.

Было установлено, что указываемые обвиняемым дорожно-транспортные происшествия в действительности были им инсценированы.

В ходе расследования установлено 5 эпизодов необоснованного получения страховых выплат на общую сумму более 35 тысяч рублей. Еще в двух случаях умысел мужчины не был реализован, поскольку в выплате ему было отказано.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 209 (покушение на мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о мошеннических действиях местного жителя. Расследованием установлено, что 38-летний житель...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ночной пожар оставил семью из Пинского района без крыши над головой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика