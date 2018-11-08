Житель Белоозерска ездил с водительскими правами, распечатанными на принтере

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома в ночное время по ул.Энергетиков в г.Белоозерск остановлен для проверки документов автомобиль BMW под управлением 34-летнего местного жителя. Мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение. При проверке по базе установлено, что мужчина с 2016 года лишен на три года прав на вождение. Кроме того, на водительском удостоверении, предъявленном водителем, и в базе находятся отличные друг от друга фотографии. Для определения, является ли изъятый документ подлинным, была назначена техническая экспертиза документов.



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Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения имитирована.

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Республики Беларусь.

Документы с признаками подделки нередко встречаются в экспертной практике. За 10 месяцев текущего года в ГКСЭ Брестской области проведено 650 экспертиз документов, из которых большинство составили технические паспорта транспортных средств, свидетельства о прохождении техосмотра и водительские удостоверения. Как правило, документы с признаками подделки выявляются сотрудниками ГАИ и Белтехосмотр.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области