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Житель Белоозерска ездил с водительскими правами, распечатанными на принтере
09.11.2018 19:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Сотрудниками дорожно-патрульной службы
Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения имитирована.
Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Республики Беларусь.
Документы с признаками подделки нередко встречаются в экспертной практике. За 10 месяцев текущего года в ГКСЭ Брестской области проведено 650 экспертиз документов, из которых большинство составили технические паспорта транспортных средств, свидетельства о прохождении техосмотра и водительские удостоверения. Как правило, документы с признаками подделки выявляются сотрудниками ГАИ и Белтехосмотр.
Татьяна Коток, официальный представитель управления
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Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома в ночное время по ул.Энергетиков в г.Белоозерск остановлен для проверки документов...
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