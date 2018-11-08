ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Белоозерска ездил с водительскими правами, распечатанными на принтере

09.11.2018 19:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома в ночное время по ул.Энергетиков в г.Белоозерск остановлен для проверки документов автомобиль BMW под управлением 34-летнего местного жителя. Мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение. При проверке по базе установлено, что мужчина с 2016 года лишен на три года прав на вождение. Кроме того, на водительском удостоверении, предъявленном водителем, и в базе находятся отличные друг от друга фотографии. Для определения, является ли изъятый документ подлинным, была назначена техническая экспертиза документов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60481.php

Житель Белоозерска ездил с водительскими правами, распечатанными на принтере

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения имитирована.

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Республики Беларусь.

Документы с признаками подделки нередко встречаются в экспертной практике. За 10 месяцев текущего года в ГКСЭ Брестской области проведено 650 экспертиз документов, из которых большинство составили технические паспорта транспортных средств, свидетельства о прохождении техосмотра и водительские удостоверения. Как правило, документы с признаками подделки выявляются сотрудниками ГАИ и Белтехосмотр.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома в ночное время по ул.Энергетиков в г.Белоозерск остановлен для проверки документов...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Бреста обвиняется в мошенничестве и инсценировках ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика