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После совместного распития алкоголя житель района причинил тяжкие телесные повреждения односельчанину

10.11.2018 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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После совместного распития алкоголя житель района причинил тяжкие телесные повреждения односельчанину

Серьезный конфликт, окончившийся госпитализацией одного из его участников, произошел в Несвижском районе.

Житель сельской местности в ходе ссоры, произошедшей  в результате внезапно возникших неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил односельчанина. Действия происходили в ночное время, после того как знакомые вместе распивали спиртное. В ходе конфликта мужчина, 1981 г.р., причинил тяжкие телесные повреждения (сломал челюсть, повредил кости черепа) своему знакомому, 1995 г.р.

 


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Серьезный конфликт, окончившийся госпитализацией одного из его участников, произошел в Несвижском районе. Житель сельской местности в ходе ссоры, произошедшей  в
 
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