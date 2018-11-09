После совместного распития алкоголя житель района причинил тяжкие телесные повреждения односельчанину

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Серьезный конфликт, окончившийся госпитализацией одного из его участников, произошел в Несвижском районе.

Житель сельской местности в ходе ссоры, произошедшей в результате внезапно возникших неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил односельчанина. Действия происходили в ночное время, после того как знакомые вместе распивали спиртное. В ходе конфликта мужчина, 1981 г.р., причинил тяжкие телесные повреждения (сломал челюсть, повредил кости черепа) своему знакомому, 1995 г.р.